Валерия заступилась за Славу после громкого скандала на концерте в Пензе: «Я в шоке»

Певица Валерия высказалась по поводу скандальной ситуации на концерте Славы в Пензе. В эфире шоу «Ты не поверишь!» она отметила, что неизвестная женщина, выбежавшая на сцену, могла вести себя неадекватно и даже причинить Анастасии Сланевской физический вред. К тому же, как предполагается, зрительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Никто не имеет права вступать в дискуссию с артистом. Если не нравится — выйди, напиши жалобу потом, попроси вернуть деньги, но ты не имеешь права заходить на сцену. Даже в целях безопасности. Как охрана это допустила! Честно, я в шоке», — сказала Валерия.

Напомним, выступление Славы в Пензе разочаровало зрителей, которые прямо из зала стали выкрикивать недовольства в адрес артистки. Позже певица раскрыла подробности своего нервного срыва, произошедшего на концерте, и отметила, что не выдержала всех проблем и страданий, которые «навалились» на неё одновременно.

Ранее Слава заявила, что отменила все выступления после скандала на концерте и нервного срыва.