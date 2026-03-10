Кредиты и ограничения «во всем»: как уехавшие из РФ комики живут в США

Комики Данила Поперечный* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и Александр Незлобин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) все же смогли приобрести жилье в Лос-Анджелесе, куда переехали после начала СВО. Как сообщает Life.ru, обе сделки прошли по цене выше рынка, а бежавшим из России артистам теперь придется ограничивать себя во всем из-за кредитов.

Незлобин* приобрел в ипотеку двухкомнатную квартиру в кондоминиуме средней руки на улице Бетховена в Лос-Анджелесе. Дом расположен в спальном районе Mar Vista, добраться от которого до центра города на авто можно за 45 минут. Из плюсов — паркетные полы, гранитные столешницы и стиральная машина. При этом, судя по отзывам, дом старый: у него проблемные коммуникации, на стенах плесень и следы протечек канализации.

Комик оформил сделку в мае 2025 года за 825 тысяч долларов, что ощутимо выше рынка: по той же стоимости продали трехкомнатную квартиру в этом же доме. Незлобин* сделал первоначальный взнос в размере 165 тысяч долларов, а остальные 660 тысяч взял у банка под 6,5% на 30 лет. Стендапер будет выплачивать долг до 2055 года, ежемесячно отдавая более 4,1 тысячи долларов. Кроме того, ему потребуется платить взнос в ассоциацию домовладельцев, страховку и налог с недвижимости — в сумме он будет платить за жилье почти 5,5 тысяч долларов в месяц.

Издание отмечает, что точные доходы Незлобина* подсчитать сложно. Он сдает недвижимость в пригороде Лас-Вегаса — с двух небольших однушек артист может получать около 1,5 тысяч долларов в месяц. Билеты на концерты продаются неактивно, однако стендапер берет количеством и порой выступает по два раза в день.

Стендапер Поперечный* приобрел в ипотеку одноэтажный коттедж в пригородном районе Woodland Hills — до центра города примерно час езды на автомобиле. Дом площадью 193 «квадрата» имеет три спальни, кухни, гостиную и гардеробную. При этом коттедж старый — его построили в 1959 году. Внутри «возрастные» трубы и проводка, а также устаревшая дренажная система.

Поперечный* оформил сделку в апреле 2024 года — это выше рынка почти в два раза. Такой же дом по соседству был продан за 1 млн долларов. Дело в том, что комик купил жилье у перекупщиков, которые сделали в нем ремонт. На специализированных сайтах про них есть плохие отзывы — якобы они разгоняют цену, выдавая косметический ремонт за капитальный.

Поперечный* внес 413 тысяч долларов первоначального взноса, а остальную сумму взял у банка под 6,5% на 30 лет. Артист будет выплачивать по ипотеке около 9 тысяч долларов в месяц, а также выплачивать обязательную страховку в 150 долларов и налог на недвижимость примерно в 1,3 тысячи долларов в месяц.

Доходы Поперечного* также подсчитать сложно. В ближайшее время у него не запланировано ни одного концерта. В прошлом году посетить мероприятие можно было по цене от 50 до 100 евро. Также артист зарабатывает на старом контенте, предлагая посмотреть его платно в Сети.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.