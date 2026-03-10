Ревва назвал ложью новости о продаже виллы на Кипре

Артист Александр Ревва опроверг распространившееся в соцсетях сообщение о продаже виллы на Кипре.

«Это ложь. Не пишите, пожалуйста, лживую информацию, очень прошу. Если я и бываю на Кипре, я всегда останавливаюсь в отеле», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

До этого в одном из Telegram-каналов появилась новость, что Ревва владеет домом на Кипре стоимостью 110 млн рублей. По данным источника, супруга артиста сдавала жильё в аренду за 727 тыс. рублей ежемесячно.

