Александр Ревва решил избавиться от недвижимости на Кипре

51-летний комик Александр Ревва выставил на продажу свою роскошную двухэтажную виллу в престижном районе Пиргос недалеко от Лимассола. Об этом сообщает Shot.

За объект площадью 500 квадратных метров с участком в 4000 «квадратов» семья артиста рассчитывает выручить €1,2 млн — это около 110 млн рублей по текущему курсу. Вилла расположена на холме всего в 800 метрах от моря.

В доме насчитывается четыре спальни (каждая с собственной террасой), просторная кухня-гостиная, кабинет и отдельная комната для прислуги с изолированным входом. На благоустроенном участке разбит сад, есть бассейн с душевой, летняя кухня с барбекю, отдельный гостевой домик, большая парковка и даже причал для лодки.

Ранее супруга артиста Анжелика сдавала виллу в аренду: летом прошлого года месяц проживания в этом райском уголке обходился желающим в €8000 (примерно 727 тысяч рублей). Однако в январе этого года недвижимость выставили на продажу. За два месяца покупателя на объект так и не нашлось.