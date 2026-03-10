Бари Алибасов-младший избил десятую жену

Десятая жена Бари Алибасова-младшего Арина обвинила сына продюсера в избиении. Ее слова передает Telegram-канал 112.

© Соцсети

По словам жены Алибасова, мужчина избил ее и не пустил на день рождения общей дочери. Утверждается, что сын продюсера отобрал у супруги ребенка, ударил ее по лицу и запустил бракоразводный процесс. Жена Алибасова-младшего призналась, что плачет каждый день.

По словам Арины, инцидент произошел на день рождения дочери. Она пришла поздравить ребенка, но Алибасов-младший грубо толкнул ее и захлопнул дверь перед лицом. Женщине пришлось вызвать полицию. Сын продюсера уверил сотрудников правоохранительных органов, что все в порядке. Полиция уехала. Алибасов не пустил супругу в квартиру.

«Я понимала, что он такой был всегда, что я выбрала нарциссичного человека, склонного к жестокости к женщинам, медийного подонка. Думала, что со мной он будет не таким. Очень ошибалась, надо было разводиться раньше. Мне хочется выть от того, что не вижу дочь!» — сообщила Арина.

