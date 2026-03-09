Матвиенко рассказал о возможном переименовании «Иванушек International»

Продюсер группы «Иванушки International», народный артист России Игорь Матвиенко заявил о возможном ребрендинге коллектива в связи с обсуждением использования англицизмов.

Он уточнил, что в будущем коллектив, вероятно, будет именоваться просто «Группа Иванушки», при этом приставку «International» официально исключат из названия. Матвиенко высказался и об использовании иностранных слов в названиях.

— Вообще англицизмы надоели. Тем не менее, кто хочет оставить английские названия, я бы предложил ввести дополнительный налог на это, — передает слова продюсера ТАСС.

Недавно певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, обрушился с критикой на общественницу из Екатеринбурга Екатерину Герлах, которая подала на него жалобу в прокуратуру из-за использования латиницы на афишах его концертов.

А музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин выступил против введения запрета на использование иностранных псевдонимов российскими артистами. Он отметил, что нельзя принуждать людей делать то, что им не по душе.