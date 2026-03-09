Волочкова пожаловалась на близких, не поддержавших ее в тяжелой ситуации

Анастасия Волочкова недавно впервые подробно рассказала о серьезной операции, которую перенесла в Германии. Балерину очень удивило, что от близких поддержки она так и не дождалась.

Как оказалось, ее мама и дочь Ариадна даже не навестили ее, когда узнали об операции.

«Мне Ариадна даже не позвонила. Они знали. Я сказала уже, когда прилетела. Ни сочувствия, ни сострадания, ничего», — пожаловалась артистка.

Ранее Волочкова говорила, что ей удалили шишку на ноге, но в итоге оказалось, что проблема была значительно серьезнее, пишет «Комсомольская Правда».

«Я не знаю, как они диагноз там описали, но это связано с хрящевой тканью, которая стерлась», — объяснила Волочкова.

По словам балерины, она решилась на срочное лечение, когда почувствовала, что ее левая нога начала подводить.

«Если я своим сказала, что я больше не могу, значит это все, кранты», — призналась она.

Клинику, где ей сделали операцию, посоветовал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Волочкова утверждает, что российские специалисты не взялись за вмешательство.