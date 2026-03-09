Продюсер сообщил, что Долина усилила свою охрану
Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что теперь Ларису Долину сопровождает более четырех специалистов по безопасности.
Это обязательная часть ее райдера, отметил он. Об этом пишет АиФ.
Что касается райдера артистки, то у Долиной их два: технический и бытовой, добавил продюсер.
«Технический райдер — это отдельная тема, он включает требования к микрофонам, стойкам и оборудованию. В бытовой райдер входят закуски, напитки (как алкогольные, так и безалкогольные) и обязательное наличие охраны. Известно, что Лариса Александровна усилила свою охрану: с ней ездят более четырех телохранителей не только на гастроли по России, но и на московские мероприятия», — объяснил Дворцов.
Как пишут СМИ, российская артистка Лариса Долина стала самой упоминаемой женщиной в соцсетях в России.
Как сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Медиалогия» за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года, публикации с упоминанием артистки встречаются 1,7 миллиона раз в русскоязычном сегменте популярных соцсетей.