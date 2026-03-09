Актер Шароватов обвинил строительный холдинг в мошенничестве

Сергей Шароватов, известный публике по сериалам «Чикатило» и «Фишер», вложил крупную сумму в экоотели Ленобласти и потерял деньги.

Он в 2024 году инвестировал 2,5 миллиона в строительство загородных отелей «Симагино» и «Лесколово» в Ленинградской области. Стройку вели занимались компании из Санкт-Петербурга «Сефевиды» и «ПБ-Консалт» холдинга Dewis Group.

Инвесторам гарантировали возврат вложенных средств и прибыль.Взамен гарантировали своевременный возврат с прибылью

Сергей рассказал Телеграм-каналу SHOT, что вернули ему только 1, 6 миллиона рублей, в апреле 2025-го года выплаты прекратились. Шароватов подал досудебную претензию. Артист объяснил, что число инвесторов этих проектов может доходить до 3000.

Кстати, на индонезийском острове Бали россияне начали сталкиваться с мошенниками при долгосрочной аренде частных вилл. По словам туристов, посредники берут оплату за недвижимость, не имея на это прав.

В частности, Анастасия из Новосибирска рассказала, что ее семья арендовала виллу через агента, который представился законным посредником владельца. Аренду оплатили сразу на год вперед – до февраля 2027 года. Однако позже на объект приехал настоящий владелец и заявил, что деньги он не получал.