Номера автомобиля Юрия Николаева оценили в огромную сумму

Родственники покойного Юрия Николаева могут выручить 50 миллионов рублей за автомобильные номера серии АМР, которые принадлежали телеведущему.

Напомним, в России в 1996 году ввели такую спецсерию для обозначения машин особо важных персон. Такие номера получали автомобили правительства РФ, руководителей силовых министерств, администрации президента, Генпрокуратуры.

Данная комбинация букв и цифр принадлежала МВД, позднее регистрационные знаки оформили на компанию Николаева ЗАО «Юникс». Когда фирма закрылась, номера стали личной собственностью телеведущего, пишут news.ru.

Сейчас они закреплены на автомобиле марки Jaecoo. Продать их быстро не получится, поскольку необходимо дождаться завершения срока для официального вступления в права наследства.

Юрий Николаев скончался 4 ноября прошлого года от последствий пневмонии. Ранее сообщалось, что телеведущий при жизни собирался оставить свою загородную недвижимость племянникам. Особняк на берегу Истры был семейным гнездом Николаевых.

Здание оценивается в 20 миллионов рублей. За неимением своих детей ведущий переписал дом на племянников, с которыми тепло общался при жизни.