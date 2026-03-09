Прилучный назвал отношения с Муцениеце «нездоровыми»

Павел Прилучный в интервью Лауре Джугелии назвал отношения с Агатой Муцениеце созависимыми и нездоровыми.

По словам Прилучного, сначала они с Агатой жили в любви и дружбе. Все изменилось с появлением первенца Тимофея. Причиной стали несовместимые представления о семье, пишет 5 Канал.

«У меня определенный слой воспитания. У меня более классическое, советское. Отец — глава семьи всегда был… Мужчина должен приносить в дом деньги», — объяснил он свою позицию.

Через три месяца после родов Агата вернулась к съемкам, что Павел не одобрил

«Я был против. У нее был приоритет — это работа. Для нее важна была карьера», — сказал актер.

Павлу также не нравилось, что к Агате постоянно проявляли интерес другие мужчины.

«Она меня не ревновала, ревновал я ее. Совершенно нездоровые были отношения… У нее классическое европейское воспитание, понятия о равноправии полов», - отметил он.

Павел резюмировал, что в браке с Зепюр Брутян он больше не испытывает той ревности, которая мучила его в браке с Агатой.

Ранее Павел Прилучный признался, почему женился на Зепюр Брутян. Супруги, напомним, познакомились на съемках сериала «В клетке», но история их любви началась гораздо позже. Однако, как выяснилось, уже тогда, во время работы над первым сезоном проекта, актер начал присматриваться к коллеге и понял, что именно такая женщина ему нужна.