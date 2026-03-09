Иосиф Пригожин: «Надо продвигать артистов с русскими именами»

Продюсер считает бессмысленным запрет иностранных псевдонимов отечественных артистов. Вместо этого стоит создать моду на русские имена, уверен он. Об этом супруг Валерии высказался в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Раньше, например, детей называли именем Валерии, Иосифа Кобзона, Любови Орловой. Дело все в том, что нужно своим примером показывать, воспитывать людей таким образом, чтобы людям хотелось носить имена своих героев. Когда у нас нет решения проблемы, мы почему-то все запрещаем. У нас маркетологи должны быть, надо продвигать артистов с русскими именами, а не с именами какими-нибудь странными. Ну вот Shaman, например, он же на английском пишется. Мог бы звездой быть и Ярославом Дроновым. Красивое русское имя. А тут получается Shaman латинскими буквами, это же к русскому какое имеет отношение? Это должна система работать. В системе должны работать люди, которые способны создавать тренды, моду», - заявил Пригожин

Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал использование англицизмов в русской речи. Об опыте общения с молодыми артистами он рассказал в эфире радио «РБК». По словам супруга певицы Валерии, ему не всегда удается понять, на каком языке разговаривают его собеседники.