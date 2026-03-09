Борисова озвучила шокирующие факты отношений ее дочери и Якобсона

Роман 18-летней дочери Даны Борисовой 35-летнего Артуром Якобсоном широко обсуждался в СМИ и социальных сетях. Союз был недолгим, расставание – скандальным. Артур обвинил Полину в изменах, в итоге девушка угодила в больницу, где ей потребовалась психологическая помощь.

© Соцсети

Спустя время Дана Борисова раскрыла крайне неприятные моменты. Артур, уверяет телеведущая, издевался над Полиной и даже поднимал на нее руку, пишет издание woman.

«Он ее стал душить из-за макарон. Это нарочно не придумаешь. Она ему накануне говорит: ''Купи что-нибудь покушать''. Он принципиально ничего не покупает, потому что он уже, честно говоря, ждет, пока она выселится из его квартиры, а она не выселяется. Утром она встает рано-рано, едет на интервью», — рассказала Борисова.

Пресловутые макароны были куплены на одного, но голодная Полина их съела, что привело мужчину в ярость.

«Я, честно говоря, была в таком шоке от этой ситуации, что я каждое свое письмо ему начинала со слов: ''Пожалуйста, только ее не бей''», — призналась Дана в интервью врачу-психиатру Василию Шурову.

Сама Полина допускает, что они с Артуром снова будут вместе. Ради этого она готова меняться.

«Это мои первые серьезные отношения, и я наделала много ошибок, конечно, немного обижает, что Артур говорит про меня гадости в интернете, но, наверное, я этого заслуживаю. Я просто глупая», — признавалась она.

Ранее Полина призналась, что ей поставили диагноз «циклотимия» — легкая степень биполярного аффективного расстройства. Девочка напомнила, что ее мама тоже страдает от этого расстройства, поэтому оно могло передаться ей по наследству.