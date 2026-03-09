Бородин сообщил, что ждет российский бизнес Лагутенко

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), заявил, что направит обращение в Федеральную налоговую службу. Он считает необходимым проверить бизнес лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, пишет издание absatz.

«Напишем запрос в ФНС с просьбой проверить Лагутенко. Мы видим и мониторили, что за 2024 год его прибыль составила примерно 15 миллионов рублей в России, а уже в 2025 году он заработал почти 40 миллионов. Мы пока не понимаем, кто дает ему возможность зарабатывать контракты, и кто сейчас заключает с ним такие договоры. Если Лагутенко показывает такую прибыль, значит, он обязан был платить налоги. Мы планируем проверить, платились ли они, откуда и куда идут деньги. Если музыкант зарабатывает их в России, соответственно, тратит он их за рубежом. Попросим пояснить, каким образом эти средства уходят из страны и куда они идут», – сказал Бородин.

Напомним, с 2022 года Илья Лагутенко живет в Лос-Анджелесе вместе с семьей. У него также был купленный в ипотеку дом в Биг-Рок (между Малибу и Лос-Анджелесом), который сгорел в результате пожара в начале 2025 года.