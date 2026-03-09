Названа причина отказа Крида и Тимати от ресторанного бизнеса

Егор Крид в 2023 году вместе с Тимати (Тимуром Юнусовым) и ресторатором Антоном Пинским стал учредителем ООО «Фест», которое занималось ресторанным бизнесом. Но бизнес не пошел – в 2023-м году убытки фирмы составили 32 миллиона рублей, а в 2024-м — 23 миллиона, пишет «Комсомольская Правда».

© Соцсети

Пинский ушел с проекта в сентябре прошлого года, Тимати — 1 октября. 5 марта уже этого года из состава учредителей вышел и Егор Крид.

А 6 марта Тимур Юнусов решил выйти из бизнеса сети кулинарий «Еда тут». По итогам 2025 года у фирмы убытки на 641 тысячу рублей плюс проигранный суд.

Иск почти на 8 млн рублей был подан потому, что фирма Тимати подписала акты приема-передачи трех помещений, но не платила за них аренду. Точки фактически не использовали, и, по мнению представителей кулинарии, они не обязаны были платить. Однако суд решил иначе: если был договор, значит фирма обязана была перечислять деньги, даже если помещения не использовались.

Ранее сообщалось, что мировой судья Раменского района Москвы взыскал с Тимати задолженность по коммунальным платежам. Сумма долга не раскрывалась.