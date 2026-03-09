8 марта певец Стас Пьеха провел подряд сразу два сольных концерта. На сцене в Доме музыки его сопровождал симфонический оркестр. Стас исполнил хиты «На ладони линия», «Она не твоя» и многие другие, а после песни «Мама» к зрителям вышла Илона Броневицкая, которая прочла стихотворение про Россию.

После выступления Стас дал интервью корреспонденту «Комсомольской Правды». В частности, он рассказал о возможной смене своего сценического имени в скором будущем.

«Мне ценно и то, что было раньше. Мне нравится наблюдать за своей эволюцией. Сейчас многие делают ролики: вот Стас Пьеха, как мы его представляли, а вот Стас Пьеха на самом деле. И там такой контраст. Может быть, когда-нибудь придет такая пора, когда у меня будет большое количество новой музыки, она будет слегка в ином жанре, мне захочется стереть свое прошлое. Может быть, я бы со временем стал Станиславом Пьехой. Просто потому, что Стас — это до какого-то возраста», - объяснил музыкант.

Экс-возлюбленная Стаса Пьехи объяснила причины их расставания

Ранее 45-летний Стас Пьеха напомнил о своей настоящей фамилии при рождении — Герулис. По словам артиста, сменить документы на «Пьеха» настояла его бабушка, Эдита Пьеха: певица переживала, что знаменитый род прервется без достойного продолжения.