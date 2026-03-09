Дмитрий Колдун объяснил, почему MARGO без спроса перепела его хит

Дмитрий Колдун на фестивале МУЗON FEST телеканала МУЗ-ТВ 8 марта прокомментировал слухи вокруг своего хита «Дай мне сил». Дело в том, что певица MARGO сделала собственную версию этого трека и уже представила ее на ледовом шоу Евгения Плющенко «Белоснежка», где была в образе злой мачехи.

В беседе с журналистами «Комсомольской Правды» Колдун признался, что даже не слышал версию MARGO.

«Я не слышал этого. Права на песню «Дай мне сил» находятся у Филиппа Киркорова. Поэтому у меня разрешение никто не спрашивает. Хотел бы я с ней дуэт? Я не изучал ее творчество и не следил. Мне сложно комментировать что-то», — заявил Дмитрий.

Дмитрий Колдун наиболее известен по хитам «Дай мне силу» и «Корабли». Он является победителем «Фабрики звезд-6». В 2007 году он представлял Беларусь на «Евровидении».