Прилучный ответил на обвинения в насилии от Муцениеце

Актер Павел Прилучный впервые прокомментировал обвинения со стороны бывшей супруги Агаты Муцениеце в домашнем насилии. Об этом он рассказал в интервью Лауре Джугелии для проекта Fametime TV.

Прилучный заявил, что никогда не поднимал руку на женщину. По его словам, если бы он действительно избил бывшую супругу, это было бы заметно и она могла бы обратиться в полицию с заявлением.

— Если всего этого не было, какое право ты имеешь говорить, что я тебя избивал. Я никогда не поднимал на женщину руку. Я мог наорать, да. Я достаточно импульсивный человек, — сказал Прилучный.

Прилучный признался, что не планировал жениться после развода

