«Невоспитанный хам!» Экс-жена Погребняка «наехала» на Мбаппе за ситуацию с Самойловой

Мария Погребняк, бывшая жена футболиста Павла Погребняка, отреагировала на ситуацию между российской звездой Оксаной Самойловой и нападающим «Реала» Килианом Мбаппе. Накануне они случайно пересеклись в Париже. Футболист несильно толкнул девушку плечом, проходя мимо неё.

© Чемпионат.com

«Все так восторженно пишут о том, как Оксана Самойлова случайно «столкнулась» с Килианом Мбаппе, выходя из отеля. Но почему-то никто не осудил поведение футболиста. А он повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же насчет культуры отмены? Бойкот Мбаппе объявят?» — написала Мария Погребняк в своём телеграм-канале.

Килиан Мбаппе толкнул Оксану Самойлову в Париже: