Валерия удивила: «Не надо никаких подарков на 8 Марта»

Певица Валерия принимала участие в праздничном концерте в Кремлевском дворце. За кулисами звезда удивила журналистов, которые спросили, что Иосиф Пригожин подарил ей на 8 марта.

«Не надо никаких подарков на 8 Марта, честно. Календарная такая привязка мне не очень нравится. Я люблю подарки спонтанные, вне вот этих событий. Ну что 8 Марта? И так понятно: цветочки, поздравления... Я - женщина, избалованная вниманием своего мужа. Хорошо, что существуют такие праздники. Потому что вдруг кому-то внимания не хватает. Хотя бы есть такой прекрасный повод. Пусть праздников в нашей жизни будет как можно больше!» - заявила певица.

Ее супруг поддержал такую точку зрения, пишет «Московский Комсомолец».

«Для меня вообще каждый день проснуться с Валерией - уже праздник. Понятно, что корзина цветов 8 марта – не обсуждается. Что касается подарков… Подарок - это когда есть выходной, когда есть путешествие, встреча с друзьями… Мы на другой уровень уже перешли. Мы дарим подарки другим – родителям, невесткам», - резюмировал Иосиф.

