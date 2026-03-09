Солиста популярной российской группы отправили в рехаб

Солиста популярной российской группы «Три дня дождя» Глеба Викторова отправили в рехаб. Об этом рассказала его сестра Ева Снегирева в своем Telegram-канале.

Родственница артиста пояснила, что госпитализация оказалась нужна для лечения ментального здоровья. Отправку в больницу Снегирева назвала вынужденной мерой. Сестра певца добавила, что Викторов принял решение закодироваться, и уточнила, что все концерты группы состоятся.

«И сейчас он проходит детокс, потом стадию кодировки, и все концерты будут. Так что без паники», — заявила Снегирева и отметила, что решение положить Викторова в рехаб было принято совместно с родителями.

«Верим в кодировку. Вообще, если честно, я сама, прежде чем бросить, завязать с алкоголем, с нетрезвым образом жизни, прошла через кодировку, через врача-нарколога, психолога», — поделилась переживаниями сестра артиста.

Ранее стало известно, что Глеб Викторов из группы «Три дня дождя» был судим за покупку и использование поддельного водительского удостоверения.