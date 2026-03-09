Названа неожиданная причина отказа Аврил Лавин от выступлений в России
Поп-рок-легенда нулевых Аврил Лавин сейчас находится на новой волне популярности среди фанатов. После того, как ее треки завирусились в социальной сети, к исполнительнице Bite Me, Complicated и Girlfriend взлетел интерес.
Организаторы связались с певицей и пригласили ее выступить в Москве. Аврил ответила:
«Нет, ни в коем случае».
Есть версия, что столь резкий отказ связан с боязнью клещей, пишет Телеграм-канал Mash. В 2013-2014 годах певицу они уже кусали и заразили болезнью Лайма, являющуюся достаточной серьезным заболеванием, которое сложно и долго лечится. Из-за этого у Лавин был долгий перерыв в карьере.
Аврил уже посещала РФ в 2007-м и 2011 годах. Тогда проблем не было. Сейчас же, возможно, она узнала, что сезон клещей начинается в Москве в марте и заканчивается в октябре, и решила не рисковать.
Певец Джастин Тимберлейк в августе 2025 года написал в своих соцсетях, что у него диагностировали болезнь Лайма.
«Если вы столкнулись с этой болезнью или знакомы с кем-то, кто ее перенес, то вы знаете: жизнь с ней может быть невыносимо изнурительной как морально, так и физически. Когда мне впервые сообщили диагноз, я, конечно, был в шоке. Но по крайней мере я понимал, почему испытываю сильнейшую нервную боль или просто чувствую сильную усталость или тошноту на сцене», — жаловался исполнитель.