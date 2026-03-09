Валя Карнавал рассказала о серьезном минусе переезда в столицу

Валя Карнавал пожаловалась на нешуточные проблемы со здоровьем, которые появились у нее, по ее мнению, после переезда в Москву. По ее словам, она стала часто болеть из-за снижения иммунитета.

В беседе с журналистами «Комсомольской Правды» певица призналась, что ее замучили простудные заболевания. После того, как она перебралась жить в столицу, ее организм стал плохо переносить холод.

«Постоянные простуды. После переезда в Москву у меня очень сильно почему-то упал иммунитет. И вот, если я где-то очень замерзну, то всякие болячки не заставляют себя ждать», — поделилась она.

Напомним, Валя Карнавал в свой день рождения попала в травмпункт. Причиной стал порез пальца после «распаковки» подарка российского СМИ.

Редакция Mash приобрела в подарок имениннице автомобиль «Таврия» 1989 года, перекрасила его и доставила на вечеринку. К старенькой машине приложили кувалду и предложили разбить ее, символически оставив в прошлом все неприятности.

Блогер увлеклась и порезала осколком стекла палец. 24-летней Вале пришлось поехать в травмпункт, чтобы зашить рану.