Раскрыты доходы уехавшего за рубеж Лагутенко в России

Илья Лагутенко, который осудил СВО, после отъезда из России в 2022 году продолжает зарабатывать деньги в покинутой стране. Причем его доходы уверенно растут: за прошлый год лидер группы «Мумий Тролль» заработал в РФ почти 40 миллионов рублей.

У музыканта в России остался бизнес - компания «Лагуна», которая занимается продажей музыкальных записей, пишет Телеграм-канал SHOT. В последние три года фирма постоянно удваивает прибыль: в 2023-м году она составила 7,7 миллиона рублей, в 2024-м —15,3 миллиона, а в 2025 году – 38,9 миллиона.

Лидер «Мумий Тролля» не стал отказываться от бизнеса в России

И, хотя сам Лагутенко дает концерты исключительно за пределами РФ, его музыканты с песнями группы «Мумий Тролль» выступают в России, а по необходимости отправляются на подработку за границу.

Уехавший в США музыкант Илья Лагутенко продлил право на товарный знак «Мумий Тролль» в России до ноября 2035 года.