По дому Рианны открыли стрельбу

В Беверли-Хиллз неизвестная женщина открыла огонь по особняку певицы. Звезда находилась в доме момент нападения

Подозреваемая подъехала на автомобиле и выпустила около десяти пуль из винтовки. Несколько выстрелов пробили стены здания. Полиция оперативно прибыла на место и задержала женщину неподалеку — ей около 30 лет, по данным Daily Mail. Сейчас расследуют мотивы: была ли атака целенаправленной против Рианны или имела другой повод.

Местонахождение партнера певицы, рэпера A$AP Rocky, и их троих сыновей (RZA — 3 года, Riot — 2 года, младшему — 5 месяцев) на момент стрельбы не уточняется.

Особняк, построенный в 1930-е годы и признанный историческим, Рианна купила в 2021-м. В нем пять спален и семь ванных. Район — пристанище голливудских звезд, полиция продолжает проверку.