Певцов назвал «варварством» иностранные псевдонимы в России

Российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы, это можно считать варварством, и «хорошо бы оно имело последствия для них», заявил народный артист России и первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

По словам Певцова, люди, которые живут в России, говорят и думают на русском языке, должны использовать русские имена, передает ТАСС.

Депутат отметил, что не стоит читать чужие комментарии о законе о русификации вывесок, а важно ознакомиться с официальным текстом закона. Он подчеркнул: «И нечего на Запад смотреть. Дали папа с мамой имя, ну не нравится – возьми псевдоним, но только русский», – заявил Певцов.

Парламентарий также выразил мнение, что если бы у артистов с иностранными псевдонимами возникли проблемы, он был бы этому рад. По мнению Певцова, называться чужими именами – неправильно, и это следует считать проявлением «варварства».

Ранее исполнитель Shaman прокомментировал жалобу по поводу латиницы на его афишах, подчеркнув, что действия заявителя требуют внимания правоохранительных органов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, и основная информация теперь должна размещаться только на русском языке кириллицей.

Ранее в стране вступил в силу закон о защите русского языка. А до этого Госдума приняла закон о запрете англицизмов на вывесках и в названиях жилых комплексов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность русского языка как объединяющей силы и напомнил о новых законодательных ограничениях на иностранные надписи в городах.