Эстрадная певица и автор песен Алла Пугачёва может лишиться товарного знака «Баронесса фон Орбах» в России.

Как сообщает РИА Новости, это может произойти в том случае, если Пугачёва не продлит срок действия исключительного права.

Отмечается, что последний раз Пугачёва продлевала срок регистрации товарного знака в 2016 году, однако в августе 2026 года он истёк.

Ранее сообщалось, что в материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили упоминание Пугачёвой.