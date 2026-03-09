В Беверли-Хиллз женщина обстреляла особняк певицы Рианны

Женщина обстреляла особняк американской певицы Рианны в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местный департамент полиции.

По его информации, сидящая в автомобиле женщина совершила выстрелы в сторону дома исполнительницы, попав в стену здания. Огонь велся из винтовки типа AR-15. В момент происшествия артистка была дома.

Как отметили правоохранители, в результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемую в стрельбе уже задержали. О мотивах нападавшей не сообщается.

До этого фанат напал на американскую певицу Ариану Гранде на премьере фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада», которая состоялась в Сингапуре. Артистка шла по красной дорожке вместе с коллегами — Мишель Йео, Синтией Эриво и Джеффом Голдблюмом, как вдруг к ней подбежал мужчина в белой рубашке и шортах. Он обхватил исполнительницу за плечи, пытаясь прижать к себе, а она пыталась отстраниться.

Ранее на дом актера Бенедикта Камбербэтча напал вооруженный мужчина.