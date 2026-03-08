Анна Семенович сделала важное заявление о разводе своего жениха

Певица Анна Семенович поделилась радостной новостью о личной жизни. Ее возлюбленный, бизнесмен Денис Шреер, наконец официально оформил развод со своей бывшей супругой Мариной. Процедура прошла в Германии без лишнего шума, и теперь ничто не мешает паре готовиться к свадьбе.

«Он уже развелся. Мы просто об этом не говорили. Свободный парень!» — с радостью сообщила экс-солистка группы «Блестящие».

Напомним, что отношения Анны и Дениса начались в 2023 году, когда он еще формально состоял в браке. Однако сама артистка не раз подчеркивала, что не уводила мужчину из семьи: на тот момент Шреер уже не жил с женой и переехал в Москву, а его бывшая супруга с сыном остались в Германии. На оформление развода у бизнесмена ушло почти три года. Теперь, когда все юридические формальности улажены, перед парой открылась прямая дорога к алтарю. Семенович намекнула, что свадьба обязательно состоится, но от подробностей пока уходит.

Ранее влюбленные заявляли, что не планируют публичного торжества — церемония пройдет в камерном, закрытом формате, только для самых близких родственников и друзей.

«Все остальное пока секретная информация. Как только что-то решится, мы вам скажем», — загадочно объявила счастливая Анна.

Поклонникам остается лишь гадать о дате и месте бракосочетания и ждать новых новостей от пары.