Концертный директор рассказал об особенностях корпоративов на 8 марта

Праздник 8 марта - время особенно активной работы для представителей шоу-бизнеса. Об особенностях корпоративов на 8 марта «Московскому Комсомольцу» рассказал концертный директор Денис Рольгейзер.

Эксперт отметил, что организационно и технически такие корпоративы ничем не отличаются от остальных. Но делается акцент на женскую аудиторию. Артист выбирает из своего репертуара подходящие песни.

«Конечно, ценник вырастает, как и на любой другой праздник. И это напрямую связано с востребованностью артиста..Понятно, что любимого певца или певицу в этот день хотят видеть многие, и тут менеджменту приходится выбирать по принципу «кто предложил больший гонорар», что логично», - отметил Рольгейзер.

Стоимость выступления российских звезд на корпоративах к 8 Марта составляет от 1–2 миллиона рублей за популярных артистов до 8–10 миллионов рублей и выше за звезд первой величины. Самые «дорогостоящие» - Филипп Киркоров, Shaman, Григорий Лепс.

Напомним, в Госдуме предложили ограничить стоимость выступлений звезд. Речь шла о том, чтобы певец получал, к примеру, не больше миллиона за выступление.