Виктория Лопырёва рассказала о бессонной ночи после возвращения из Дубая

Виктория Лопырёва вернулась в Россию из Дубая, откуда недавно не могла вылететь из‑за сложной обстановки на Ближнем Востоке. Ведущую увидели на публичном мероприятии в Татарстане — туда она прилетела после бессонной ночи, передаёт «МК».

Как оказалось, Виктория долетела из Эмиратов до Москвы, передала сына матери и вылетела в Казань. Там присутствующим бросилось в глаза, что Виктория, кажется, внешне никак не изменилась: ничто не выдавало последствий той бессонной ночи.

«Видимо, накрыл ПТСР (посттравматический синдром — прим. ред.)», — призналась Вика своей аудитории.

Сын Виктории учится на две страны: в России и в Дубае. Ранее они жили в ОАЭ, куда сын ходил в школу. Затем мама решила, что он может учиться и в Москве. Виктории нравится российская система образования. В Эмиратах, кстати, многие школы закрыты на каникулы до конца месяца.