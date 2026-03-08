Лещенко объяснил, почему не поздравляет супругу с 8 марта

Лев Лещенко убежден, что Подарки любимой необходимо дарить по зову сердца, а не по праздничным датам. Поэтому певец не собирается ничего дарить супруге Ирине на 8 Марта, пишет издание super.

«Это прошлый век, это очень приедается, когда мы дарим подарки именно на 8 Марта, на 23 Февраля, на Новый год. Почему бы не дарить их тогда, когда есть такой порыв в душе?» — сказал певец.

В обычные, будничные дни он дарит Ирине цветы, готовит ей завтрак и устраивает сюрпризы — по его словам, делает так очень часто. И остальным мужчинам советует.

Певец Лещенко вспомнил о походах в гости к Анне Герман

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко к юбилею певицы Анны Герман поделился воспоминаниями о ней. Его цитирует ТАСС. Вместе артисты записывали песню "Эхо любви" для фильма "Судьба" режиссера Евгения Матвеева. Лещенко вспомнил о походах в гости к Герман - по его словам, в жизни она была такой же, как на сцене - мягким, очень теплым и сердечным человеком.