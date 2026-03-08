Дайнеко рассказала о большой удаче

Виктория Дайнеко с супругом, Беркели Овезовым, посетили концерт группы «Агата Кристи». Исполнительница с избранником подпевали хитам коллектива. Под хорошее настроение Виктория поделилась личными воспоминаниями.

Певица рассказала, что была инициатором знакомства с будущим мужем, пишет издание thevoicemag.

«Сегодня 4 года, как я написала парню: "Привет! Как дела?". Удачно написала. Муж мой теперь», — рассказала Виктория.

Первый брак с барабанщиком Дмитрием Клейманом у Дайнеко был несчастливым. После развода музыкант не общается с ребенком.

Ранее певица Виктория Дайнеко сообщила, что 2025 год научил ее не работать с друзьями.