Травматолог рассказал, какую операцию на самом деле провели Волочковой

На днях Анастасия Волочкова рассказывала о сложной операции в Германии по удалению косточки на ноге. Чуть позже балерина проинформировала подписчиков о повторном хирургическом вмешательстве за три миллиона рублей.

«Мне два профессора делали операцию. Не один, а два! Я не знаю, как они диагноз там описали, но это связано с хрящевой тканью, которая стерлась», — рассказывала Анастасия в микроблоге.

Волочкова чуть ли не сразу после операции нарушила рекомендации врачей и приступила к тренировкам. В результате, швы разошлись и пришлось оперировать снова. Кстати, на самом деле ей было проведено эндопротезирование – гораздо более серьезная операция, пишут 7days.

«Это замена компонентов тазобедренного сустава на механические. Происходит спиливание головки бедренной кости, вместо нашей естественной чашечки вставляется искусственная. Есть специальные эндопротезы, которые позволяют давать дополнительную подвижность», — объяснил травматолог-ортопед Дмитрий Копенкин в программе «Ты не поверишь!».

18 февраля в Telegram-канале Shot писали, что балерина стала пациенткой клиники St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.