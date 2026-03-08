Сестра Марии Шукшиной высказалась о дочери актрисы: «Аня очень травмирована»

Сестра актрисы Марии Шукшиной, Ольга, высказалась о своей племяннице Анне. Тётя утверждает, что девушка пытается бежать от себя — и совершенно, на её взгляд, напрасно, ведь «в конце всё будет понятно».

«Аня очень травмирована, как выяснилось. Упёрлась в фитнес сейчас. Для меня это как заглушить свою боль, понимаете? Чтобы не слышать, не видеть. Это побег от себя. Ну, как мы понимаем, естественно, от себя не убежать», — заявила Ольга в беседе с корреспондентами передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Анна увлекается бодибилдингом и постоянно тренируется в зале. У 36‑летней спортсменки — пятиразовое питание. В своём рационе она уделяет внимание высокому потреблению белка для поддержания физической формы.

Недавно Анна получила звание мастера спорта в своей весовой категории — на международном турнире она выполнила жим штанги лёжа весом 110 кг.

Дочь Марии Шукшиной госпитализировали после соревнований

Во время соревнований у Анны возникла проблема с зубным имплантом: развился сильный отёк, который, по словам самой спортсменки, связан с тем, что имплант не приживается. Несмотря на необходимость обратиться к челюстно‑лицевому хирургу сразу после выступления, Анна посоветовалась с тренером и решила пойти на рекорд — взяла вес в 115 кг.

По слухам, актриса не принимает увлечения дочери и не в восторге от её фотосессий. А Лидия Федосеева‑Шукшина не общается с внучкой: та, говорится в материале, без её ведома продала квартиру в Петербурге. Артистка безрезультатно пыталась оспорить сделку в суде.