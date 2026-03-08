Водонаева рассказала о получении лучшего подарка на 8 марта

Сын Алены Водонаевой прилетел в Россию из Дубая. Алена лично встретила молодого человека в аэропорту.

15-летний Богдан должен был прилететь в Москву еще в конце февраля. Однако его рейс развернули прямо в воздухе. Самолет изменил курс, когда находился неподалеку от границы с Ираном.

После возвращения лайнера в Дубай Богдан провел полдня в аэропорту, чтобы получить свой багаж обратно. После этого подросток был вынужден ждать возможности улететь из ОАЭ, сообщает fb.ru.

Телезвезда призналась, что из-за стресса в период разлуки с сыном у нее появились седые волосы. Возвращение сына домой стало лучшим подарком к 8 Марта.

