Бородина похвасталась подарком от Сердюкова

Ксения Бородина показала в микроблоге подарок, который ей вручил Николай Сердюков на день рождения.

© РИА НОВОСТИ

8 марта Ксении Бородиной исполнилось 43 года. Супруг вручил телеведущей корзину с цветами и кольцо с драгоценными камнями, пишет gazeta.ru

© Соцсети

«Спасибо за все, что ты для меня делаешь, моя вселенная. Люблю тебя», — подписала фотографию подарка Бородина.

Ранее телеведущая Ксения Бородина призналась, что накануне своего дня рождения переживает непростой эмоциональный период. В личном блоге она рассказала, что перед праздником испытывает целый спектр чувств — от размышлений до легкой грусти.

Ксения отметила, что подобное состояние знакомо многим людям, поскольку день рождения нередко заставляет задуматься о времени, возрасте и достигнутых целях.