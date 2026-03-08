Продюсер сказал, что Долина могла изменить цену за выступления

Сергей Дворцов прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ о том, что артистка 8 марта на корпоративе в Санкт-Петербурге поздравит сотрудниц банковской сферы. Отмечалось, что выступление Долиной сейчас стоит около 3,5 миллиона рублей, пишет АиФ.

© РИА Новости

«3,5 миллиона рублей — довольно необычная цена, скорее всего, она занижена. Для сравнения: раньше гонорары певицы за частные выступления достигали более 12 миллионов рублей за один концерт. Вероятно, снижение цены связано с известными событиями вокруг ее квартиры», — отметил Дворцов.

Ранее концертный директор народной артистки России Сергей Пудовкин заявил, что певица готовится к большой премьере. Ожидается концертный тур Ларисы Долиной с новой программой, которая представляет собой театральную постановку. Он также призвал поклонников артистки сосредоточиться на творчестве артистки, а не на скандале с ее недвижимостью.