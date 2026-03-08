Кудрявцева пригрозила блокировкой за поздравления с 8 марта

Лера Кудрявцева с супругом Игорем Макаровым и дочкой Машей только что вернулась из Египта. Накануне праздника телеведущая вышла на связь в социальной сети, пишет издание thevoicemag.

«Я уже дома и у меня вопрос. Завтра 8 Марта — женский день. Ясное дело, мужчины в истерике. А вот женщины друг друга должны поздравлять?» - спросила она у подписчиков.

После того, как большинство фолловеров ответили положительно, Лера Кудрявцева предупредила:

«Значит, так. Если хоть одна открыточка с 8 Марта мне придет, вот эта пересылка... Это я сейчас говорю для своих знакомых и друзей. Я вас просто заблокирую. Ясно? Лучше уйдите в туман и молчите», — заявила телеведущая..

Как сообщили СМИ, телеведущая Лера Кудрявцева отдыхала в Хургаде, где премиум-номер с видом на море стоит около 280 тысяч рублей за шесть ночей.