«Лютая жесть»: Стеша Маликова об обстановке в Дубае

Из-за военного конфликта между Ираном и США тысячи россиян не могут вернуться из Дубая в Россию. Среди них и Стефания, дочь певца Дмитрия Маликова. Она, как и многие туристы отдыхала в Эмиратах, делилась снимками из роскошного отеля и показывала, как загорает на пляже. Но обстоятельства изменились.

Выпускница МГИМО не знает, когда сможет вернуться на родину, пишет «Комсомольская Правда».

«Наш рейс 5 марта перенесли на 18-е. Если честно, домой так не хотелось никогда... Нас эвакуировали в аэропорту, орут сирены, лютая жесть», - рассказала Стефания.

Девушка написала, что рассказала, что еще недавно обстановка в городе вроде бы стабилизировалась, и она даже вышла погулять. Но ненадолго.

«У нас опять тревога, все телефоны просто орут», - сообщила Стеша.

Недавно Ассоциация туроператоров России сообщила, что на территории ОАЭ на данный момент находятся 20 тыс. российских туристов с отмененными и пропущенными рейсами на ближайшие даты.