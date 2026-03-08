Скандал в театре: Богатырев не вышел на сцену с Арнтгольц

В Московском государственном академическом театре «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц должны были впервые после развода вместе сыграть в спектакле «Тихий Дон».

Спектакль идет с 2023 года, актеры играли Григория Мелехова и Аксиньи, будучи в браке, а теперь должны были вместе выйти на сцену после развода, пишет СтарХит.

Однако на этот раз постановка задержалась– зрителей даже не пустили в зал. И только через полчаса позвенел первый звонок. На сцену вышли Татьяна Арнтгольц и Дмитрий Миллер.

Марк Богатырев не приехал в театр. Его коллеги сказали журналистам «СтарХита» что это стало полной неожиданностью для всей труппы. Богатырев никого не предупредил о своем отсутствии и не отвечал на телефонные звонки.

«Мы сами не знаем, что происходит. Такого вообще никто не ожидал. Из-за этого и задержали начало», — рассказали в театре.

Богатырев и Арнтгольц прожили 5 лет и воспитывают общего сына Данилу. Примерно полтора года назад они перестали вместе выходить в свет и публиковать семейные фото, что и спровоцировало предположения о грядущем разводе. Заявление с о расторжении брака 10 ноября прошлого года подал Марк.

Но ни Марк, ни Татьяна ситуацию не комментировали.

Ранее Актер Марк Богатырев, который недавно развелся с актрисой Татьяной Арнтгольц, прокомментировал слухи о романе со звездой сериала «Ландыши» Никой Здорик. Артист заверил, что с молодой коллегой его связывает только дружба и общее театральное прошлое.