Киркоров готов сделать предложение победительнице конкурса красоты БРИКС

В Казани прошел финал Первого международного конкурса красоты БРИКС. Корону «Мисс БРИКС» получила студентка медицинского вуза Валентина Алексеева. Это не первая победа девушки - В 2024 году жительница Чебоксар уже завоевывала титул «Мисс Россия».

Филипп Киркоров, бывший членом жюри, восхитился красотой победительницы. Об этом пишет «Комсомольская Правда»

«Она когда появилась на сцене, я сразу сказал: она победит. Я хотел себе сделать пометочку, что хотел бы, чтобы она появилась в моем будущем клипе в роли главной героини. Мне повезло: мое творчество всегда сопровождают самые красивые женщины. И вот такой красоты девушку я не видел уже очень давно. Сегодняшний конкурс мне открыл это имя: Валентина, Валечка. Я не знаю, из какого она города… Чебоксары? Придется ехать за ней в Чебоксары и делать ей предложение… творческое. Думаю, она не откажется. Хотя сейчас после этого конкурса она будет нарасхват», — сказал Филипп Киркоров.

Всего за звание самой красивой девушки соревновались представительницы 17 стран — Бразилии, России, Индии, Китая, стран Африки, Ближнего Востока и других регионов мира. Валентина Алексеева из России стала победительницей. Второе место заняла Иммакулате Вахера — конкурсантка из Боливии. Третье — Алия Короткая, представительница Белоруссии, она же получила приз зрительских симпатий.