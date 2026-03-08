Николаев показал, как выглядит вне сцены: певец неузнаваем

У Игоря Николаева очень узнаваемый «фирменный стиль» - длинные кудрявые волосы. Однако вне сцены певец выглядит совсем по-другому. Как именно – он показал в видеоролике, который выложил в микроблоге.

Ролик снят в Санкт-Петербурге, куда исполнитель приезжал на концерт. Музыкант собрал кудри в «хвостик», который спрятал под бейсболку, и надел темные очки

© Соцсети

Как отмечает «Комсомольская Правда», подписчики своего кумира в таким виде едва узнали. В комментариях они написали, что Николаев выглядит совсем другим человеком.

Игорь Николаев раскрыл подробности конфликта с Андреем Губиным: «Начали писать гадости»

Перенесший три инфаркта певец и композитор Игорь Николаев пренебрегает предупреждениями врачей. 66-летний Игорь Юрьевич планирует масштабный тур по Подмосковью.