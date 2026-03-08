Лариса Долина возглавила топ самых обсуждаемых женщин в соцсетях

Певица Лариса Долина стала самой обсуждаемой женщиной в русскоязычных социальных сетях за последний год. Согласно данным системы «Медиалогия» публикации с упоминанием артистки встретились 1,7 млн раз, пишет РБК. Основной повод — судебные разбирательства, связанные с ее квартирой.

В августе 2024 года Долина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников: злоумышленники убедили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести деньги на «безопасный счет». Основной резонанс тема получила осенью 2025 года, когда суд в Москве признал сделку недействительной и вернул квартиру певице, а Лурье подала жалобу. Пик обсуждения пришелся на декабрь, когда Верховный суд постановил вернуть квартиру покупательнице.

После Ларисы Долиной по упоминаемости в соцсетях следуют: представитель МИД России Мария Захарова (1,5 млн сообщений), спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (1,4 млн), певица и телеведущая Ольга Бузова (1,23 млн) и журналистка Ксения Собчак (1,18 млн). Более половины топ-20 — российские певицы и артистки, включая Надежду Кадышеву, Инстасамку и Валю Карнавал.

Данные по традиционным СМИ отличаются: Лариса Долина не вошла в топ-20 самых цитируемых женщин. В медиарейтинге лидируют Мария Захарова, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и фигуристка Аделия Петросян.

Эксперты отмечают, что популярность в соцсетях и цитируемость в СМИ часто не совпадают: соцсети быстрее реагируют на резонансные события и скандалы, тогда как медиа больше фокусируются на политических и экономических фигурах.