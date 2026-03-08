Долина возглавила один из рейтингов в России

Певица Лариса Долина заняла первое место в рейтинге самых упоминаемых женщин в российских соцсетях по итогам года. Данные «Медиалогии» за период с 1 марта 2025 по 1 марта 2026 года приводит РБК.

© Московский Комсомолец

Публикации с упоминанием артистки появлялись в сети 1,7 миллиона раз. Интерес к её персоне резко вырос на фоне судебных разбирательств из-за продажи квартиры в центре Москвы.

В августе 2024 года Долина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, убедивших её перевести деньги на «безопасный счёт». Основной резонанс тема получила осенью и зимой 2025 года: сначала суд вернул квартиру певице, а позже Верховный суд отменил это решение.

Сам процесс с возвратом жилья получила название «Эффект Долиной» или «бабушкина схема».