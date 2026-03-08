«Это грязь, а не человек»: Собчак высказалась о скандалах Долиной и Киркорова

Журналистка Ксения Собчак посетила Первый международный конкурс красоты БРИКС в Казани, где дала мастер-класс по сохранению имиджа в медиа. В качестве примера она прокомментировала скандалы с участием музыкантов Ларисы Долиной и Филиппа Киркорова.

© Вечерняя Москва

Собчак заявила, что поведение ряда представителей шоу-бизнеса кажется ей довольно странным. По ее словам, нередко публичные люди сами наносят удар по собственной репутации — причем не только своими поступками, но и нежеланием признавать допущенные ошибки.

Так, журналистка припомнила скандал с Киркоровым в 2004 году в Ростове-на-Дону, где он раскритиковал репортера за неуместные вопросы и розовую кофту. По словам Собчак, подобные «розовые кофточки» случаются у Киркорова постоянно.

— Чья репутация все время рушится на наших глазах? (...) Людей, выстраивающих идеальную картинку. Но люди чувствуют ложь, чувствуют вранье и ждут, потирая ладоши, когда же он-то. Когда эти бесконечные котята в профиле, герань на столе и любовь к младенцам. Когда же ее прихлопнет, — завила журналистка.

Ксения Собчак также вспомнила случай Ларисы Долиной: по ее словам, главной ошибкой певицы было молчание, из-за чего та не смогла найти выход из неприятной ситуации. Журналистка отметила, что многие знаменитости игнорируют хороших пиар-специалистов.

— Конечно, ты ждешь, ты хочешь увидеть за этой перфектной картинкой падение. Это внутренне заложено аудиторией, потому что они видят, что невозможно быть таким хорошим. И ждут, когда же они узнают правду, и им станет поспокойнее. Все-таки я был прав, все-таки это грязь, а не человек, — цитирует звезду шоу-бизнеса Kp.ru.

В январе Филипп Киркоров в беседе с журналистами рассказал о работе в шоу-бизнесе. По его словам, он часто становится ведомым в тандеме с красивыми, сильными и умными женщинами.