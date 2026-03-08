Киркоров рассказал о главном уроке, который дала ему Пугачева

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что он многому научился за годы жизни с певицей Аллой Пугачевой.

© Вечерняя Москва

Он вспомнил, как Примадонна ответила на вопрос о том, сколько денег необходимо для комфортной жизни.

— Алла Борисовна сказала очень хорошую фразу. «Сколько вам нужно денег», — однажды спросили у нее. Она ответила: «Ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженной». Я с ней согласен, — рассказал знаменитость в беседе с изданием «MK».

Певец подчеркнул, что данный принцип стал для него ориентиром.

Ранее Филипп Киркоров признался, что многие его хиты родились после встречи с Аллой Пугачевой. Он поблагодарил судьбу за встречу с певицей и пережитые с ней эмоции.

Алла Пугачёва рассказала, почему на самом деле вышла замуж за Филиппа Киркорова

Артист неоднократно с теплотой вспоминал о своих отношениях с Пугачевой. Например, по случаю прошедшего Дня святого Валентина, он вспомнил, что самое романтичное 14 февраля он встретил именно с певицей в 1994 году в Германии. Он рассказал, что в тот год только-только состоялась его помолвка с Примадонной, после чего она сразу улетела на гастроли в ФРГ.

Киркоров остался в России из-за работы, но ему захотелось приехать на несколько дней к Пугачевой во Франкфурт-на-Майне.