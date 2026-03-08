Безруков отказался от нового курса во ВГИК по одной причине
Народный артист России Сергей Безруков заявил, что в 2026 году не будет набирать курс во ВГИК. Причина — назначение на пост художественного руководителя МХАТ имени Горького, написал он Telegram-канале.
Актёр пояснил, что ему нужно высвободить главный ресурс — время. Впереди конец театрального сезона и лето, чтобы выработать стратегию.
Пока же, как заявил сам артист, он с нетерпением ждёт встречи с труппой.
Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении Безрукова худруком МХАТ. Гендиректором театра стала Елена Булукова, ранее возглавлявшая Театр кукол имени Образцова.
