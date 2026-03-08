Безруков отказался от нового курса во ВГИК по одной причине

© Московский Комсомолец

Народный артист России Сергей Безруков заявил, что в 2026 году не будет набирать курс во ВГИК. Причина — назначение на пост художественного руководителя МХАТ имени Горького, написал он Telegram-канале.

Актёр пояснил, что ему нужно высвободить главный ресурс — время. Впереди конец театрального сезона и лето, чтобы выработать стратегию.

Пока же, как заявил сам артист, он с нетерпением ждёт встречи с труппой.

Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении Безрукова худруком МХАТ. Гендиректором театра стала Елена Булукова, ранее возглавлявшая Театр кукол имени Образцова.

Читайте также: Дмитриев заявил о диком росте цен в России и мире