Алсу неожиданно встала на сторону любовниц, разрушающих семьи

Алсу рассказала, кого, по ее мнению, стоит винить в измене. Она оправдала любовниц, заявив, что они часто также бывают обманутыми

Алсу развелась с мужем Яном Абрамовым в 2024 году из-за его измены. Тогда певица винила «разрушительницу» — Анастасию Решетову, хотя модель это отрицала. Спустя два года Алсу изменила мнение и теперь считает виновным только мужчину.

После расставания у обоих началась новая жизнь. Решетова недавно вышла замуж. Алсу намекнула на это видео в свадебном платье с подписью «Я сказала да». Подписчики разделились: одни поздравляли, другие связывали ролик с соперницей.

В свежем посте певица размышляет о неверности: женщина инстинктивно винит любовницу, но «мужчина — не вещь, которую можно украсть. Он принимает решения и предает сам».

Алсу подчеркивает: любовница часто обманута — не знает о жене или слышит сказки вроде «там всё закончилось». Если знает — это ее низкая самооценка, но она никому не обещала верности. Мужчина же нарушил клятвы.

«Иногда правда звучит неприятно, но враг — не женщина. Враг — ложь и человек, который ее создает», — говорит певица. «Пока две женщины враждуют, мужчина остаётся в выигрыше», — отмечает она.

Подписчицы поддержали Алсу: «Абсолютно согласна!», «Наконец-то публичные женщины говорят правду!», «Когда две борются за мужчину, проиграет та, кто с ним останется».

Раньше Алсу резко осуждала Решетову. Теперь ее слова звучат как прощение — фокус ответственности на мужчине, а не на второй женщине.