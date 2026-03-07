Подсчитан заработок Лолиты за большой сольный концерт в столице

7 марта Лолита сможет заработать свыше 6,25 миллиона рублей за сольный концерт в Москве, подсчитали журналисты.

Билеты были полностью раскуплены. Цены на них были разными – от 35 тысяч рублей до 2,5 тысяч.

Как пишет издание super, примерно такую же сумму Милявская может получить за корпоратив. Лолита просит за 45 минут 6 миллионов рублей.

С 2023 по 2025 год Лолита Милявская сталкивалась с массовыми просьбами общественников запретить ее концерты после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. В январе 2025 года Лолита потребовала у активистов перестать угрожать ей и ее зрителям. Артистка делала скриншоты с угрозами и планировала передать их в Следственный комитет.